أمريكا اللاتينية والكاريبي ثاني أكبر وجهة لاستثمارات الصين الخارجية

أصبحت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الخارجية الصينية، وفقا لمنتدى القطاع الخاص بين الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي عقد أمس جنوبي الصين.

وكان حجم التجارة بين الصين ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغ في 2022، 485.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

وتعمل أكثر من 3000 شركة صينية في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، بما في ذلك العديد من الشركات الخاصة.

وقال شيوي له جيانج، نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، إن الصين تسعى إلى تنمية عالية الجودة وانفتاح رفيع المستوى، الأمر الذي سيتيح بالتأكيد المزيد من الفرص لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي وبقية العالم.

وأضاف شيوي أنه عند إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، يتعين على الشركات الخاصة الصينية أن تتحمل بنشاط المسؤوليات الاجتماعية وتسهم في التنمية المطردة والطويلة الأجل للتعاون الودي بين الصين ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

