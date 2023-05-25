الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل تدفقات المستثمرين الأجانب

عوض مؤشر نيكاي الياباني خسائره اليوم بعد جلستين متتاليتين من الهبوط بدعم من شركات متعلقة بتصنيع الرقائق وتفاؤل بشأن النتائج المالية وتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.4 في المائة ليغلق عند 30801.13 نقطة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لامس المؤشر 31352.53 وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 1990. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 في المائة إلى 2146.15 نقطة.

وقفز سهم شركة "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 16.22 في المائة، وقاد المؤشر الفرعي لأشباه الموصلات صعودا بعد توقع إيرادات قوية من "نفيديا كورب" لصناعة الرقائق ومقرها الولايات المتحدة.

وزاد سهم شركة "راكوتن جروب" 0.68 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت تسعيرا لطرح جديد للأسهم لتمويل توسعاتها.

وتفوقت الأسهم اليابانية على غيرها من الأسواق الكبرى في الآونة الأخيرة مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات وزيادة الاستثمار في الرقائق وتفاؤل برياح مواتية من قطاع المستهلكين مع عودة الأنشطة الاقتصادية في البلاد لطبيعتها بعد الجائحة.

وبحسب "رويترز" اشترى مستثمرون أجانب 867.5 مليار ين (6.42 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، وهو ثامن أسبوع على التوالي من التدفقات وفقا لبيانات وزارة المالية.

