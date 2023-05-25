"أكوا باور" تعتزم شراء مليوني سهم لبرنامج حوافز الموظفين

أعلنت شركة "أكوا باور" عزمها شراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.
|عدد الأسهم المقرر شرائها
|2000000
|فئة ونوع الأسهم
|أسهم عادية.
|طريقة تمويل عملية الشراء
|مصادر الشركة الذاتية.
|نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حاليا من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء
|0 %
|الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية
|ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
|أحقية التصويت
|الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين
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