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"أكوا باور" تعتزم شراء مليوني سهم لبرنامج حوافز الموظفين

"أكوا باور" تعتزم شراء مليوني سهم لبرنامج حوافز الموظفين

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة "أكوا باور" عزمها شراء أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

عدد الأسهم المقرر شرائها 2000000
فئة ونوع الأسهم أسهم عادية.
طريقة تمويل عملية الشراء مصادر الشركة الذاتية.
نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حاليا من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 0 %
الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
أحقية التصويت الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين
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