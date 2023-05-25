"أكوا باور" تعتزم شراء مليوني سهم لبرنامج حوافز الموظفين

الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية

ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة