«مدن» تطرح مشاريع بقيمة 10 مليارات ريال .. الانتهاء من تنفيذها خلال 2028

تعتزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" طرح مشاريع بقيمة عشرة مليارات ريال تدريجيا لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها مع نهاية 2028. وقال لـ "الاقتصادية" منصور الطرباق مدير إدارة ضبط المشاريع في "مدن"، إن الهيئة بدأت منذ بداية الربع الأول من العام الجاري في طرح هذه المشاريع، على أن يتم من تنفيذها خلال 2028.

وأضاف، أن جزء من هذه المشاريع تتركز في البنية التحتية بقيمة ستة مليارات ريال، إضافة إلى وجود مشاريع تختص بالمصانع الجاهزة للمستثمرين ورواد الأعمال، إذ تهدف هذه المشاريع إلى خدمتهم بشكل أسرع في عمليات بناء المصنع والإنتاج سريعا كوحدات جاهزة ويتوافر بها جميع الخدمات.

وأوضح أن إجمالي حزمة المشاريع الأولى التي سيتم طرحها خلال العام الجاري تبلغ 2.5 مليار ريال، منوها بأن الهيئة ستعمل على طرح الحزمة الثانية من هذه المشاريع خلال العام المقبل 2024، وطرح الحزمة الثالثة خلال 2025.

وأفاد بأن الهيئة تتوقع أن تحقق هذه المشاريع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى أن استهدافها بأن تكون هذه المدن الصناعية مكتملة الخدمات، مبينا أن القطاع الصناعي سيحظى بدعم من قبل الجهات المختصة.

وأشار الطويرق إلى أن أنواع المشاريع التي ستطرح من قبل الهيئة منها مشاريع البنية التحتية، وتتمثل في شبكات الطرق والجسور، المياه والكهرباء، والاتصالات، فيما تختص مشاريع الكهرباء ببناء محطات الكهرباء بهدف تعزيز السعة الكهربائية في المدن الصناعية، في حين يأتي النوع الثالث من المشاريع متمثلا في محطات المياه والصرف الصحي وشبكات تصريف السيول.