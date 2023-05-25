«نمو» تكسب 132 نقطة بتداولات قيمتها 23 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 132 نقطة بنحو 0.64 في المائة لتغلق عند 20966 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 39 في المائة، ما يعادل 15 مليونا إلى 23 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 62 في المائة بواقع 437 ألفا لتبلغ 272 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 1.9 ألف صفقة متراجعة 315 صفقة بمقدار 14 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الرعاية المستقبلية" بنحو 14 في المائة ليبلغ 1298.80 ريال، يليه "الدولية" بـ5 في المائة ليصل إلى 65 ريالا، وحل ثالثا سهم "رواسي" 3 في المائة، حيث أغلق عند 59 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاز" بواقع 6.1 في المائة ليغلق عند 77 ريالا، يليه "حديد وطني" بـ4.6 في المائة إلى 51.70 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي للصناعة" بمقدار 4.4 في المائة مقفلا عند 56.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 9.1 مليون ريال، ثم "أسمنت الرياض" بقيمة 1.6 مليون ريال، وحل ثالثا "معيار" بمبلغ 1.5 مليون ريال.