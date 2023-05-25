روسيا تدرس الحد من صادرات البنزين والديزل وفقا لتطور سوقها المحلية

قال نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي، في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، إن وزارة الطاقة استعدت لاقتراح الحد من صادرات البنزين ووقود الديزل، وفقا لتطور وضع سوق الوقود المحلية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن الوزير، القول "في البداية نحن لم نذكر كلمة " حظر نحن نتحدث عن القيود، وزارة الطاقة تعطي توصيات لشركاتنا بشأن زيادة الإمدادات والحد من الصادرات، ولكن ليس فرض حظر".

وأضاف "أسعار التجزئة مستقرة حاليا، ونحن نرى إجمالي هامش محطات الغاز ما زال مرتفعا بصورة مستدامة، لذلك لا نتوقع أن ينعكس ذلك في قطاع التجزئة بصورة كبيرة".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أعلنت صباح أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في جلسة مشتركة للمنتدى الاقتصادي الأوراسي، وسيكون الموضوع المركزي للفعالية هو "الاندماج الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية".

يتزامن المنتدى الاقتصادي الأوراسي مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي سيحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المراقبة.

وسيشارك بوتين في المنتدى اليوم، وستتم مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة. ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي روسيا وبيلاروس وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا.

ولا تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة الالتفاف على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية في وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.