أسعار الغاز الأوروبي عند أدنى مستوى منذ عامين .. توقعات الطلب قاتمة

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، حيث لا تزال توقعات الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة قاتمة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 2.1 في المائة بعد مكاسب سابقة خلال تعاملات أمس، وفقا لـ"الألمانية". وتم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي، الذي يعد المرجع الأوروبي، عند 28.78 يورو لكل ميجا واط/ساعة منخفضا بنسبة 1.3 في المائة في أمستردام أمس.

وأثر ضعف الطلب الصناعي وزيادة مخزونات الغاز في منشآت تخزين الغاز بشكل أكبر من المعتاد على الأسعار لعدة أسابيع متتالية.

وتتجه أوروبا نحو الأشهر الأكثر دفئا في العام، حيث تمتلئ منشآت تخزين الغاز بنحو 66 في المائة من المخزونات، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.

لكن مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي بشكل ملموس على الرغم من انخفاض أسعار الغاز، هناك بعض المخاوف من أن العرض في السوق قد يفوق الطلب في الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى فرض قيود على الإنتاج.

ولا يزال المتداولون يترقبون إمكانية زيادة استخدام الغاز في الأسابيع المقبلة إذا أصبح الطقس أكثر سخونة. وقد يعني ذلك ارتفاع استهلاك الوقود لتشغيل تكييف الهواء.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التنفيذية لمجموعة يونيبر الألمانية للطاقة اعتزامها إعادة تخصيص المجموعة بأسرع ما يمكن، وذلك بعد أن تم تأميمها في إطار أزمة الغاز.

وخلال الجمعية العمومية للمجموعة، قالت المديرة المالية يوتا دونجيس أمس "هدفنا هو إعادة يونيبر كشركة مستقلة مرة أخرى إلى القطاع الخاص" مشيرة إلى أن هذا الهدف يعد واحدا من "المبادئ التوجيهية الأساسية في المراجعة الحالية لاستراتيجيتنا المستقبلية".

ونوهت دونجيس إلى التزام الحكومة الاتحادية الألمانية حيال الاتحاد الأوروبي بطرح طريقة بحلول نهاية 2023 لتخفيض حصتها في "يونيبر" إلى 25 في المائة، وقالت، "سنقدم تصوراتنا بهذا الخصوص خلال الشهور المقبلة".