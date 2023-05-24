بعد إشعار أحمر من الإنتربول .. حاكم مصرف لبنان ممنوع من السفر

حضر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جلسة قضائية في بيروت اليوم، حيث تمت مصادرة جواز سفره اللبناني والفرنسي بعد إصدار الشرطة الدولية (الإنتربول) إشعار أحمر بحقه بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال.

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا تتعلق بالتواطؤ مع شقيقه لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي على حساب الدولة اللبنانية، ثم غسل الأموال في الخارج، فيما ينفي سلامة الاتهامات.

وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إنه حضر الأربعاء جلسة استماع في بيروت استغرقت أكثر من ساعة سلم خلالها جوازي سفره اللبناني والفرنسي إلى السلطات اللبنانية، بحسب "رويترز".

وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 مايو بعد عدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس. وبعد أيام قليلة أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) إشعار أحمر وهو تنبيه يصدر عادة بحق الهاربين من العدالة. يختلف الأثر القانوني العملي للإشعار من دولة إلى أخرى ولا يجبر السلطات على اعتقال شخص مطلوب.

وأصدرت ألمانيا مذكرة توقيف خاصة بها بحق سلامة أمس، وفقا لمصدرين مطلعين. وقال أحدهما إن لبنان تلقى إخطارا شفهيا بالمذكرة.

وقال حاكم مصرف لبنان لرويترز إنه لم يتم إخطاره بأمر التوقيف الألماني.

يواجه سلامة حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما دعوات متزايدة للاستقالة قبل نهاية فترة ولايته في يوليو تموز على الرغم من أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن خلال اجتماع عقدته يوم الإثنين لمناقشة قضيته.