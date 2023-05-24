200 شركة تعتزم الاستثمار في مشاريع تخصيص مراكز التأهيل الطبي والرعاية المنزلية في السعودية

أبدت 200 شركة محلية ودولية رغباتها لمشاريع الإقامة الطويلة والتأهيل الطبي والرعاية المنزلية في الرياض والمنطقة الشرقية، والتي أعلنتها وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص في شهر مارس الماضي، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل من التجمع الصحي الثاني في منطقة الرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بالدمام بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ويأتي الإقبال الكبير من الاستثمار المحلي والدولي على هذه المشاريع، تأكيداً على بيئة المملكة الجاذبة، وتعزيزا للدور الذي يقوم به المركز الوطني للتخصيص في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل خلق الفرص المناسبة للاستثمار المحلي والدولي في مختلف القطاعات.

وتأكيداً لتزايد الاهتمام بمشاريع التخصيص في المملكة، فقد أبدت الشركات الاستثمارية رغباتها لهذه المشاريع الثلاثة خلال فترة وجيزة من الإعلان عنها حيث وصل عدد طلبات ابداء الرغبة على المشاريع 424 طلب من 200 شركة و21 دولة مختلفة وشملت شركات من قارات آسيا وأوروبا وأمريكا ومثلت الشركات السعودية الأغلبية في إبداء الرغبات بحوالي 70% من عدد الشركات التي تقدمت برغباتها.

وأبدت عدد 139 شركة من 16 دولة السعودية والإمارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والبرتغال وإيطاليا وسانت لويس وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وأستراليا رغباتها في المشروع الأول الذي يشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل (طبي وغير طبي) لمستشفيات الإقامة الطويلة بعدد 200 سرير، ومراكز الرعاية التمريضية بعدد 100 سرير (لكل تجمع صحي).

وتقدمت 131 شركة من 17 دولة السعودية والإمارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا والبرتغال وألمانيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وأستراليا برغباتها للحصول على المشروع الثاني الذي يشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل (طبي وغير طبي) لمستشفيات التأهيل الطبي بعدد 150 سرير و120 ألف جلسة علاجية لمرضى العيادات الخارجية (لكل تجمع صحي) .

وتمثل المشروع الثالث في الرعاية الصحية المنزلية بنموذج عقد تقديم خدمات طبية، لعدد 5,000 مريض نشط (لكل تجمع صحي). والذي تقدمت له 154 شركة من 14 دولة السعودية والإمارات والبحرين والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.



