النفط يرتفع 2 % بعد تراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط 2 في المائة اليوم بعد أن أظهرت بيانات تراجعا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+ بعد تحذير وجهه وزير الطاقة السعودي للمضاربين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.8 في المائة إلى 78.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1451 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو 2 في المائة إلى 74.39 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن مخزونات النفط الخام الأمريكية سجلت انخفاضا كبيرا غير متوقع قدره 12.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 455.2 مليون برميل. وكان محللون توقعوا ارتفاع المخزونات 800 ألف برميل.

وبحسب "رويترز" تراجعت مخزونات الوقود أيضا. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 216.3 مليون برميل بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير 600 ألف برميل إلى 105.7 مليون برميل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر".

واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة على أنه من الممكن أن يبحث تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع مقرر في الرابع من يونيو.

وقال كريج إرلام المحلل لدى أواندا "أسعار النفط ترتفع... مدفوعة من التحذير السعودي الأخير للبائعين على المكشوف".