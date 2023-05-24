"سوالة" و"أرامكس" توقعان إتفاقية بـ 22 مليون ريال لتقديم الخدمات التخزينية

أعلنت شركة سوالة للتخزين والخدمات اللوجستية المحدودة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ارامكس السعودية المحدودة وبموجب هذا الاتفاق سيتم تأمين مساحة تخزينية بـ 16,500 متر مربع ومجهزة بجميع متطلبات التخزين حسب الأنظمة المعمول بها ولمدة 5 أعوام بقيمة 22 مليون ريال في مدينة جدة.

وقال عبد الله الجربوع مدير عام الشركة، "إن سوالة غيرت مفهوم التخزين لدي شركات اللوجستك من خلال ما نقوم به من اعمال إعادة هيكلة لمستودعات التخزين بأسعار مناسبة ومدروسة ونعد أنفسنا شريكا استراتيجيا للشركات، ‎إذ تساهم أعمالنا وخدماتنا في دعم نمو أعمالهم وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي نواجهها تمكنا بفضل من الله من توقيع تعاقدات مع شركات متخصصة في الأعمال والخدمات اللوجستية.

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