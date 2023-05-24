ارتفاع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الألمانية الكبرى 38%

قالت شركة استشارات لشؤون العاملين، اليوم الأربعاء، إن نسبة النساء في مجالس إدارة أكبر 40 شركة ألمانية مدرجة في مؤشر داكس ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 38 في المائة بنهاية موسم اجتماعات الشركات هذا العام. وقالت شركة "هيدريك آند ستراجلز" لاستشارات شؤون العاملين إن نسبة 38 في المائة تعني زيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية عن العام الماضي وستكون أعلى نسبة حتى الآن.

واستندت توقعات الشركة إلى نتائج انتخابات مجالس الإدارة وكذلك المرشحين الذين تم الإعلان عنهم مسبقا لخوض انتخابات الجمعيات العمومية المقبلة. وقال الرئيس الألماني لشركة هيدريك آند ستراجلز، نيكولاس فون روستي، إن الشركات المدرجة في مؤشر داكس "تتحرك ببطء ولكن بثبات في الاتجاه الصحيح".

وأضاف فون روستي "يمكن رؤية هذا التطور على المستوى الدولي أيضا". وقال فون روستي إنه في 10 شركات، هناك تكافؤ بين النساء والرجال في جانب رأس المال. من ناحية أخرى ، كانت النسبة في قمة مجالس الإدارات، أسوأ كثيرا.

