الإسبانية سيغاندا تفوز بفردي الجولة الثانية من سلسلة بطولة أرامكو للفرق

توجت الإسبانية كارلوتا سيغاندا باللقب الفردي في سلسلة بطولة أرامكو الدولية للسيدات التي تبلغ جوائزها مليون دولار والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي أقيمت على ملاعب على ملعب ويست بالم بيتش ترامب الدولي في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفوقت سيغاندا بالبطولة التي شهدت مشاركة نخبة من المصنفات الأوائل عالميا واختتمت أمس الأحد بعدما تفوقت بفارق ضربة واحدة تحت المعدل على التشيكية كلارا ديفيدسون سبيلكوفا لتضمن فوزها الأول في العام والفوز السابع في الجولة الأوروبية للسيدات.

وأبدت البطلة الإسبانية سعادتها الكبيرة بالفوز. مشيرة إلى أن احتفالية الفوز شيء خاص ومبهج. لافتة أن الأمر لم يكن سهلا في ظل وجود لاعبات على مستوى عال وفي إطار توافد شابات جديدات يملكن قوة وتميز.

وأضافت "الصبر والرؤية كانا الأساس للفوز خلال التنافس على ملعب جولف صعب للغاية المحيط بحفر مختلفة ولافت بخطورته والمياه المحيطة به. لكن هذا لم يمنع أننا كنّا في خوض تنافس رائع واستمتعنا خلاله بتسديد الكرات".

وتمنح بطولة أرامكو للفائزة نقاطا إضافية في مسيرتها التنافسية الدولية وهو ما يضمن لسيغاندا نقاط "السباق إلى كوستا ديل سول" المتجددة خلال عام كأس سولهايم، والذي من المقرر أن يقام في موطنها إسبانيا في سبتمبر المقبل.

وفي إطار البطولة نفسها وعبر منافسات الفرق، اختتمت بطولة الفرق بتحقيق فريق النجمة الفرنسية بولين روسين اللقب. وقادت النجمة الفرنسية فريقها المكون من فريق إتوريوز وتريش جونسون أسطورة كأس سولهايم تريش جونسون واللاعب الهاوي مايكل بيكفورد للفوز بنتيجة 25 تحت المعدل.

وتستمر هذه البطولة التي يساهم في فعالياتها كل من شركة أرامكو شركة قولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف في تنافسها الكبير عبر محطتها التالية في نادي سنتوريون في المملكة المتحدة في الفترة من 14 إلى 16 يوليو لتختتم السلسلة للعام 2023 في هونج كونج ثم الرياض.