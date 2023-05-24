أداء سلبي للأسهم السعودية .. التداول دون مستويات 11230 نقطة يزيد من ضغوط البيع

تراجعت الأسهم السعودية 53 نقطة ما يعادل 0.47 في المائة، لتغلق عند 11275 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بواقع 0.73 في المائة إلى 1509 نقاط. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات.

وستواجه السوق دعما عند مستويات 11230 نقطة، والتداول دون تلك المستويات يزيد من ضغوط البيع ويجعل السوق أكثر عرضة لامتداد العمليات البيعية. ويأتي الأداء السلبي مع انتهاء مهلة الإفصاح للنتائج المالية للشركات.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11333 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11275 خاسرا 0.47 في المائة، بينما الأعلى عند 11343 نقطة رابحا 0.12 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11275 نقطة فاقدا 53 نقطة بنحو 0.47 في المائة. وزادت السيولة 2 في المائة بواقع 147 مليونا، لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 3.4 مليون إلى 215 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة لتصل إلى 428 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع 13 قطاعا مقابل ارتفاع البقية واستقرار "إنتاج الأغذية". وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.02 في المائة، يليه "البنوك" بـ0.94 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 0.83 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "النقل" بواقع 1.18 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بنحو 1.10 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.84 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 17 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 13 في المائة، ما يمثل 822 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 في المائة بنحو 484 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أنابيب الشرق" بنحو 7.55 في المائة ليبلغ 65.50 ريال، يليه "الأسماك" بـ5.57 في المائة ليصل إلى 30.30 ريال، وحل ثالثا سهم "بوان" 4.33 في المائة، حيث أغلق عند 32.55 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أيان" بواقع 6.71 في المائة ليغلق عند 18.64 ريال، يليه "سينومي ريتيل" بمقدار 4.04 في المائة إلى 17.08 ريال، وحل ثالثا سهم "الرياض" بـ3.40 في المائة ليقفل عند 34.05 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 323 مليون ريال، يليه "جبل عمر" بنحو 251 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ193 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية