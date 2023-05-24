رابطة الدوري الإسباني تلغي طرد وإيقاف فينيسيوس جونيور

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم إنه عاقب فالنسيا بغلق جزئي لمدرجات ملعبه خمس مباريات وغرامة 45 ألف يورو (49536 دولارا) بعد واقعة التمييز العنصري ضد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراتهما يوم الأحد الماضي.

وبحسب "رويترز"، قال الاتحاد اليوم إنه ألغى قرار طرد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة بلنسية يوم الأحد الماضي.

وأضاف الاتحاد في بيان "لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني ترى أن تقييم الحكم تم تحديده بعد إغفال الواقعة بالكامل وهو ما أثر على قراره في النهاية.

"(الحكم) لم يتم إبلاغه بالحقائق وهو ما دفعه إلى اتخاذ قراره التعسفي لأنه كان من المستحيل عليه إجراء تقييم سليم لما حدث".