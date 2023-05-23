"السعودي الفرنسي" و"ماجد الفطيم" يستفيدان من الظروف المواتية بسوق السندات

دشّن كل من البنك السعودي الفرنسي ومجموعة ماجد الفطيم إصدار صكوك اليوم في الوقت الذي يشجع فيه طلب المستثمرين والظروف المواتية على إصدار أدوات الدين بمنطقة الخليج.

وقالت نشرة (آي.إف.آر) إن البنك السعودي الفرنسي أطلق صكوكا بقيمة 900 مليون دولار لأجل خمسة أعوام بسعر 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة، انخفاضا من سعر استرشادي أولي يبلغ 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار.

وأعلن البنك أمس تكليف بنوك لترتيب مكالمات مع المستثمرين قبل بيع محتمل ضمن برنامج إصدارات قيمته أربعة مليارات دولار.

وحدث انتعاش في إصدارات الصكوك بمنطقة الخليج في الآونة الأخيرة مع تطلع المقترضين للاستفادة من قاعدة المستثمرين الأوسع وتلبية الطلب على فئة الأصول التي تعاني من نقص المعروض، بحسب "رويترز".

وقالت نشرة (آي.إف.آر) إن مجموعة الفطيم الإماراتية للبيع بالتجزئة دشنت صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشرة أعوام بعلاوة 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي المعلن في وقت سابق بعد أن بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وقالت مجموعة الفطيم، التي بلغت أصولها 18 مليار دولار في نهاية عام 2022، أمس إنها كلفت بنوكا بإصدار الصكوك.