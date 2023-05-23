قطاع الحوسبة السحابية في "علي بابا جروب" يعتزم شطب 7% من الوظائف

قالت مصادر مطلعة إن قطاع خدمات الحوسبة السحابية في مجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصينية "علي بابا جروب هولدنج ليمتد" بدأ جولة من شطب الوظائف لخفض قوة العمل لديه بنسبة 7% تقريبا، كجزء من خطة إعادة هيكلة شاملة تستهدف تجهيز القطاع لتحويله إلى شركة منفصلة وطرح أسهمها للاكتتاب العام.

ووفقا لبلومبرج بدأت الشركة إبلاغ الموظفين المقرر الاستغناء عنهم بالقرار، حيث عرضت عليهم إنهاء الخدمة أو نقلهم إلى وظائف أخرى في إمبراطورية علي بابا، رغم أن الخيار غير مضمون للجميع.

وتستهدف الخطوة تبسيط هيكل شركة الحوسبة السحابية التي تعتزم علي بابا تحويلها إلى كيان مستقل تماما خلال عام، بحسب أحد المصادر.

وتعتبر شركة علي بابا كلاود أكبر شركة بين الشركات الست المنتظر تأسيسها عند تقسيم إمبراطورية علي بابا إلى ست كيانات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي ألمحت مجموعة علي بابا جروب هولدنج إلى إمكانية الخروج من نشاط خدمات الحوسبة السحابية الذي يمثل أحد أهم مصادر إيراداتها حاليا.

وقال دانيال شانج الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا جروب عندما كشف، عن ملامح إعادة الهيكلة الشاملة للمجموعة وتحويلها إلى 6 شركات منفصلة، إن الشركة قد تقرر التخلي تماما عن شركة خدمات الحوسبة السحابية علي بابا كلاود التي كانت في وقت من الأوقات أحد أهم الأوراق الرابحة لدى المجموعة وتنافس خدمة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية المعروفة

باسم أمازون ويب سيرفسز (أيه.دبليو.إس).

يذكر أن عملية إعادة هيكلة علي بابا جروب التي أعلنت لأول مرة في مارس الماضي، تتضمن تأسيس 6 شركات منفصلة تعمل في مجالات الحوسبة السحابية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والترفيه.

ويتساءل المحللون عن سبب قرار علي بابا الانسحاب من نشاط الحوسبة السحابية الذي يقدره البعض بنحو 30 مليار دولار وينتظر ازدهارا كبيرا في مرحلة ما بعد انتشار منصات محادثة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي من مايكروسوفت وبارد من جوجل.

يأتي ذلك في حين سجلت مجموعة "علي بابا" نموا في الإيرادات من رقم واحد، مما يعزز المخاوف من أن انتعاش إنفاق المستهلكين في الصين قد يكون أبعد مما كان متوقعا.

وقالت الشركة إنها وافقت رسميا على فصل قسم الخدمات السحابية من خلال توزيع الأسهم على المساهمين، بينما تستكشف طرح ذراعها اللوجستية "كاينياو" وسلسلة بقالة "فريشبو"للاكتتاب العام.

وستبحث علي بابا أيضا عن تمويل خارجي لقسم التجارة الدولية التابع لها.