حزمة إنقاذ بـ 3 مليارات دولار قد تعيد هيكلة ديون سريلانكا

بائع يدفع دراجته بالألعاب أثناء البحث عن العملاء، في كولومبو، وتوصلت سريلانكا لاتفاق للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر.

ولا تزال تحاول سريلانكا التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة الديون من شأنه السماح بحصولها على الدفعة المقبلة من أموال الإنقاذ. "رويترز"