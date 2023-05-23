بريطانيا تلغي حق الطلاب الأجانب في جلب عائلاتهم

أعلنت بريطانيا اليوم إنها ستلغي حق بعض الطلاب الدوليين في جلب أفراد عائلاتهم إلى البلاد في إطار إجراءات لخفض صافي الهجرة السنوية التي وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي.

وتعهد ريشي سوناك رئيس الوزراء بخفض الهجرة القانونية وقال الأسبوع الماضي إنه يدرس مجموعة من الخيارات لتقليل المستويات المرتفعة من الوافدين، في جزء من وعوده قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات الجديدة، التي تستهدف طلاب الدراسات العليا باستثناء طلاب البرامج البحثية، ستساعد في خفض الهجرة بشكل كبير ومنع الناس من استخدام تأشيرات الطلاب كطريق خلفي للعثور على عمل في بريطانيا.

ووفقا لرويترز قالت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية: "لقد شهدنا زيادة غير مسبوقة في عدد الطلاب المعالين الذين يتم إحضارهم إلى البلاد بتأشيرات دخول.. هذا هو الشيء العادل الذي يجب القيام به للسماح لنا بحماية خدماتنا العامة بشكل أفضل، مع دعم الاقتصاد من خلال السماح للطلاب الذين يساهمون أكثر من غيرهم بالاستمرار في القدوم إلى هنا".

تسمح القواعد الحالية لطلاب الدراسات العليا الذين يدرسون دورات تدوم تسعة أشهر أو أكثر بإحضار شركاء وأطفال إلى بريطانيا ، لكن الحكومة قالت إن عدد المعالين قفز ثمانية أضعاف منذ 2019 إلى 136 ألف شخص العام الماضي.

وتأتي الإجراءات ، التي ستصبح سارية اعتبارا من مطلع يناير، قبل صدور تقديرات الهجرة الصافية السنوية لعام 2022، بالنسبة للسنة المنتهية في يونيو 2022 ، وصل صافي الهجرة إلى أعلى مستوى على الإطلاق من 504000.

وأضاف برافرمان أن الأرقام يجب أن تنخفض إلى مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، دون تقديم هدف ثابت.

لطالما هيمنت المستويات المرتفعة من الهجرة القانونية، والضغوط الإضافية على الخدمات العامة المتعثرة، على الخطاب السياسي البريطاني وكانت أحد الدوافع الرئيسية لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016.

قالت وزارة الداخلية إن بريطانيا ستزيل أيضا قدرة الطلاب الدوليين على التحول من طريق الطلاب إلى طرق العمل قبل الانتهاء من دراستهم.

وأضافت أن تأشيرات الطلاب شكلت أكبر نسبة من الهجرة إلى المملكة المتحدة، حيث تم إصدار 486 ألف تأشيرة العام الماضي.