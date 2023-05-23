بعد الاعتداء الأخير على فينيسيوس .. الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص شنقوا دمية ترتدي قميصه في يناير

اعتقل أربعة أشخاص على خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جسر في العاصمة الإسبانية في كانون الثاني/يناير الماضي، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من إساءات عنصرية جديدة تعرض لها المهاجم الشاب، خلال مباراة في دوري كرة القدم المحلي على أرض فالنسيا وأثارت ردود فعل شاجبة من مختلف أنحاء العالم.