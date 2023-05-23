تراجع الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في 33 عاما

طوكيو 23 مايو أيار (رويترز) - تراجع المؤشر نيكاي الياباني بشكل حاد اليوم الثلاثاء بعد بلوغه أعلى مستوى في 33 عاما مع اندفاع بعض المستثمرين لبيع الأسهم من أجل جني الأرباح وذلك بعد أن حقق المؤشر مكاسب لثمانية أيام متتالية.

واستهل المؤشر نيكاي تعاملات اليوم بقوة ووصل إلى ذروة جديدة عند 31352.53 نقطة، وهو مستوى سجله آخر مرة في أغسطس آب 1990. لكنه قلص المكاسب بعد راحة منتصف اليوم مع إقبال المزيد على بيع الأسهم.

وتوالت الانخفاضات بسرعة لتدفع المؤشر للهبوط 0.83 بالمائة قبل أن ينهي الجلسة منخفضا 0.42 بالمائة عند 30957.77 نقطة.

وهوى سهم تويوتا موتور 4.77 بالمائة في اللحظات الأخيرة من التداول ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 بالمائة إلى 2161.49 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون عملاق معدات صناعة الرقائق 2.57 بالمائة، بينما تراجع سهم أدفانتست 1.67 بالمائة.

لكن كانت هناك أسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق أكثر مرونة مثل سهمي تريند مايكرو ورينيساس إلكترونكس اللذين كانا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي وصعدا 2.94 و2.21 بالمائة على الترتيب.

