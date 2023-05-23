3 آلاف مقاول من 16 دولة يتطلعون لفرص منتدى المشاريع المستقبلية

أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية في نمو وازدهار المملكة، حيث يلعب دورا أساسيا في تمكين عديد من مبادرات رؤية المملكة 2030، كما يعد المحرك الأساسي لعديد من القطاعات المهمة.

وقال الحقيل خلال افتتاح منتدى المشاريع المستقبلية بنسخته الخامسة الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في مدينة الرياض "إن مثل هذه الفعاليات لها دور كبير في تعزيز التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة، ومشاركة المعلومات والبيانات والخبرات مع المقاولين المحليين والدوليين والتي تسهم بشكل كبير في التخطيط الدقيق لأعمالهم، ما يسهم في تطوير أداء المقاولين وحصولهم على الفرص المناسبة".

وأضاف: "تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهتماما بالغا بتطوير ودعم هذا القطاع، من خلال تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين كأحد الممكنات، التي قدمتها الحكومة لهذا القطاع، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها بمشاركة ممثلين حكوميين مع زملائهم من القطاع الخاص لتحقيق التكامل والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص لتحديد فرص التطوير والنمو، كذلك صدور التوجيه الكريم بتشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة بعضوية عديد من الجهات الحكومية لتطوير قطاع المقاولات".

من جانبه، قال المهندس زكريا العبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين "يأتي منتدى المشاريع المستقبلية ليعلن طفرة تنموية جديدة في قطاع المقاولات باستعراض ما يقارب ثلاثة آلاف مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية تريليون ريال، ونتطلع لحضور أكثر من ثلاثة آلاف مقاول سعودي وأجنبي ومن المهتمين بقطاع المقاولات من 16 دولة حول العالم لفعاليات المنتدى والمعرض المصاحب".

وأضاف المهندس العبدالقادر، أن نسبة المسجلين لحضور المنتدى من خارج المملكة بلغت 25 في المائة من إجمالي الحضور، وهذا ما يعكس أهمية دور الهيئة بتنظيمها لهذا المنتدى لإبراز حجم الفرص والمشاريع المستقبلية، وما يحتاجه مستقبل المملكة من قطاع المقاولات كونه الذراع التنفيذية لمشاريع رؤية المملكة 2030، والمحرك الأساسي لعديد من القطاعات المهمة.