الليرة التركية تتراجع 4 % .. تجاوزت الـ 20 مقابل الدولار لأول مرة

استمر تراجع الليرة التركية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد المقبل، حيث انخفضت في تعاملات صباح اليوم بنسبة 4.1 في المائة إلى أكثر من 20 ليرة لكل دولار لأول مرة في ظل ضعف مستويات السيولة في سوق الصرف.

وذكرت "بلومبيرج"، أن الليرة قلصت خسائرها المبكرة سريعا وجرى تداولها بعد ذلك بسعر 19.8208 ليرة لكل دولار وهو قريب من سعر ختام تعاملات يوم الجمعة الماضية.

في الوقت نفسه ارتفع معدل تذبذب سعر الليرة أمام الدولار أسبوعيا إلى 30 في المائة اليوم مقابل 17.2 في المائة الجمعة، وفي يوم الجمعة الماضي تراجع البنك المركزي التركي عن القيود التي فرضها يوم الإثنين على استخدام بطاقات الائتمان في شراء الذهب أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، عقب الانتقادات التي أثارتها هذه القيود قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

وأثارت تلك القواعد حالة من الغموض بين البنوك ودفعت بعضها إلى وقف صرف النقد مقدما للحد من استخدام بطاقات الائتمان، كانت القواعد التي تم التراجع عنها تلزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المائة من قيمة مشتريات العملاء من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار).

ونصت القواعد كذلك على أن تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المائة من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، وأن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية إذا زادت قروضها بأكثر من 3 في المائة عن الفترة السابقة من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض، بهدف دعم العملة التركية.