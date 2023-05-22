رايان إير تعود لتسجيل أرباح سنوية والعائدات ترتفع بنسبة 124 %

ذكرت رايان إير، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا، اليوم أنها سجلت أرباحا قبل خصم الضريبة بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) للعام المالي المنتهي بنهاية مارس الماضي، مقارنة بخسارة قدرها 429.8 مليون يورو في العام المالي السابق.

وبلغت ربحية السهم 1.15 يورو، مقارنة بخسارة بلغت 0.21 يورو قبل عام، وفقا للشركة التي تتخذ من دبلن مقرا لها. وعزت رايان إير تحقيق الأرباح إلى التعافي القوي في حركة الطيران، وتحسن أسعار التذاكر، وقاعدة التكاليف الرائدة بالصناعة وإجراءات التحوط المناسبة للوقود.

وزادت إيرادات التشغيل الإجمالية إلى 10.78 مليار يورو مقابل 4.8 مليار في العام الماضي. وقالت رايان إير إن حركة الطيران ارتفعت بنسبة 74 في المائة لتصل إلى 168.6 مليون راكب. من ناحية أخرى، نمت الإيرادات المجدولة بأكثر من 160 في المائة لتصل إلى 6.93 مليار يورو. وبالنسبة للربع الأخير من العام المالي، سجلت الشركة خسارة قدرها 154 مليون يورو.