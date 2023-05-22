الأسهم الأوروبية تبدأ تداولاتها مستقرة وسط قلق إزاء سقف الديون الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم، فيما أثرت المخاوف إزاء التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي والتوقعات بالنسبة للسياسات النقدية الأمريكية والأوروبية على المعنويات.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من عام يوم الجمعة.

وكان قطاعا البنوك والتعدين من بين أكبر الخاسرين، في حين ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية.

ونزل مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية 0.1 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة.

وتعرضت أسهم مصنعي الرقائق الأوروبيين لضغوط بعدما قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني بالصين إن منتجات لشركة تصنيع رقائق الذاكرة الأمريكية ميكرون تكنولوجي فشلت في مراجعة لأمان الشبكات وإنها ستمنع مشغلي البنية التحتية الرئيسة من الشراء من الشركة.

وانخفضت أسهم إنفنيون تكنولوجيز وإس.تي ميكرو إلكترونكس وإيه.إس.إم إنترناشونال.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 2.3 في المائة بعد أن أظهرت أبحاث أن تناول دوائها الجديد للسمنة قد يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إضافة إلى زيادة فقدان الوزن.