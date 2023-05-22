معدل التضخم في المغرب يقفز إلى 7.8% في أبريل

أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم أن معدل التضخم في المغرب بلغ في أبريل نيسان الماضي 7.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.

وقالت المندوبية في إحصائياتها إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 16.3 في المائة بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2 في المائة، بينما انخفضت المواصلات 0.1 في المائة وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 في المائة بحسب "رويترز".

وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3 في المائة في أبريل مقارنة بمارس 2023، وزاد 7.6 في المائة مقارنة بشهر أبريل من 2022.

