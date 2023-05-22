الأسهم اليابانية تغلق عند 31086 نقطة .. أعلى إغلاق له منذ 1990

أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع اليوم مواصلا مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المحلية ذات الأسعار المخفضة وسط تفاؤل بجهود الشركات لتعزيز عوائد المستثمرين.

وعكس مؤشر نيكاي مساره ليقفز بنسبة 0.9 في المائة إلى 31086.82 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ يوليو تموز 1990 كما حقق أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ أبريل نيسان 2023.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 في المائة إلى 2175.90 نقطة.

وسجل مؤشر نيكاي أعلى مستوياته في 33 عاما يوم الجمعة مدعوما بالتحسن المستمر في عوائد المساهمين والتوقعات القوية وتراجع الين.

وقال شيهيرو أوتا من شركة إس.إم.بي.سي للأوراق المالية "تسارعت مكاسب مؤشر نيكاي في جلسة بعد الظهر على الأرجح لأن المستثمرين الأجانب حاولوا شراء المزيد من الأسهم اليابانية".

وأضاف "لكن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها وقد توقف مكاسبها مؤقتا على المدى القصير إلى حد ما بسبب المخاوف المحيطة بمفاوضات سقف الدين الأمريكي".

وتصدر قطاع التأمين القطاعات الفرعية الرابحة وقفز 2.35 في المائة. كما ارتفع قطاعا شركات الطيران والسكك الحديدية 2.21 و1.62 في المائة على الترتيب.