النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتراجع الدولار وخفض المعروض من كندا وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول الساعة (00:18) بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولا، 15 سنتا، أو 0.2 في المائة إلى 71.84 دولار بحسب "رويترز".

ارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو التي تنتهي في وقت لاحق اليوم 5 سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسة وسط توقعات من المستثمرين بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو. وتراجع العملة الخضراء يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

