أهالي رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي يودعون ابنيهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء

وَدَّعَ أهالي رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي، ابنيهما قبل الانتقال لمركبة الفضاء قبل قليل في محطة الفضاء الدولية ISS في مدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في مراسم أعدتها المحطة، إذ وصل الرائدان إلى منطقة مخصصة لهذا الغرض عبر طائرة عمودية "الهليكوبتر"، قبل أن يستقلا إلى المنصة سيارات تسلا الكهربائية.

وأكد محمد عبدالعزيز "والد رائد الفضاء علي القرني"، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه اللحظة تعد انعكاساً لدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز ،ووليِّ عهده الأمين ونتاج رؤية المملكة 2023، مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر تملؤهم بهذه اللحظة التاريخية، داعيًا اللهَ - عزَّ وجلَّ- أن تَتَكَلَّلَ الرحلةُ بالنجاح.

في حين، أشار عبدالله شقيق رائد الفضاء علي القرني،إلى أن مشاعرَ الفخر تكسو الوطنَ وشعبَه، مستعرضًا مشاعرَ ومعنوياتِ شقيقه العالية في هذه المهمة؛مما انعكس على عائلته.

بدوره، أفاد مؤيد شقيق رائدة الفضاء ريانة برناوي أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور، وطموحات الجيل الواعد الذي تحفزه الرؤية بجهود وليِّ العهد الملهم الأول لهم.

من جهتها، أكدت ريلام شقيقة ريانة، أن شعور الفخر يملأ أسرتها، وأن الحماس يطغى على أي شيء آخر، مضيفةً أنها تسعد بدعوات جميع أبناء الوطن أن تَتَكَلَّلَ الرحلةُ بالنجاح.