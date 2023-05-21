جولة المملكة 2023 تبدأ فعالياتها من الرياض وأبها وجدة وحائل

تبدأ جولة المملكة 2023، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه فعالياتها بالعاصمة الرياض، حيث تعرض مسرحية "على وضع الطيران" بمسرح محمد العلي في الـ25 من مايو الجاري، في حين تكون المحطة التالية للجولة في مدينة أبها يوم الجمعة الموافق 26 مايو، بحفلة للفنان أصيل أبو بكر والفنان دحوم الطلاسي، على مسرح جامعة الملك خالد، قبل أن تنتقل إلى جدة في الـ28 من الشهر نفسه، مع حفلة للفنانة شيرين عبدالوهاب، في مسرح بنشمارك، لتصل بعد ذلك إلى حائل في النادي الثقافي الأدبي، مع مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، والتي تبدأ عروضها من 31 مايو وحتى 2 يونيو.

وتشمل الجولة المنتظرة منذ الإعلان عنها مجموعة من الحفلات والمسرحيات لعدد من النجوم السعوديين والعرب، إضافة إلى شباب المملكة، وتقام فعاليات الجولة في جميع مناطق المملكة بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وروح السعودية، وبرنامج جودة الحياة.

وتحتوي جولة المملكة على عدد من الأمسيات الغنائية والطربية لمجموعة من الفنانين، من أبرزهم فنان العرب محمد عبده، إضافة إلى خالد عبدالرحمن، ورابح صقر، وأصيل أبوبكر، وأصالة، وفهد الكبيسي، وعايض، وزينة عماد، وعدد من الفنانين من السعوديين والخليجيين والعرب.

وإضافة إلى الحفلات الغنائية تضم جولة المملكة 2023 عددا من المسرحيات التي تجسد مشاهد كوميدية، وتضفي على الزوار ألوانا من الفرح، عبر مجموعة من التعبيرات والإيماءات التي تتفاعل مع الفنون الأدائية المسرحية التي يجسدها أبرز نجوم المسرح مثل أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وأحمد العونان، وهدى حسين، وعبدالمجيد الرهيدي، وطارق العلي، وعدد من النجوم الذين يشاركون جمهور المملكة أفضل اللحظات والأوقات خلال الأشهر المقبلة.

ومن أبرز المسرحيات التي تنظمها الجولة مسرحية شقة لندن، والحرب العالمية السادسة، وقابل للنشر، وحتى لا يطير الدكان، وذات اللايكات، وعدد من الأعمال المسرحية والكوميدية البارزة على مستوى المملكة والخليج والعالم العربي.

وتأتي جولة المملكة 2023 التي تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل كواحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة.

