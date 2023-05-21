82 % زيادة الطلب على الطاقة في إفريقيا بحلول عام 2050

توقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإفريقيا ثلاث مرات تقريبا من 2.7 تريليون دولار في عام 2021 إلى 7.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، وذلك وفقا للإصدار السابع من توقعات الغاز العالمية لعام 2050 الصادرعن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي صدر اليوم من مقر المنتدى بالدوحة وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية في القارة بنسبة 82 % من 860 مليون طن في عام 2021 إلى 1565 مليون طن نفط مكافئ بحلول عام 2050.

وتشكل إفريقيا جنوب الصحراء نسبة 84 % من هذا النمو.

ويشكل الغاز الطبيعي نحو 30 % من الزيادة في الطلب على الطاقة في إفريقيا.

ووفقا لتقديرات منتدى الغاز سيرتفع توليد الكهرباء في إفريقيا من 890 تيراواط/ساعة في عام 2021 إلى 3025 تيراواط/ساعة في عام 2050.

ومن المتوقع أن يغطي الغاز الطبيعي أكثر من 40 % من إجمالي النمو وبنسبة 42 % من مزيج توليد الطاقة بحلول عام 2050.