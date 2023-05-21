العراق يتجه نحو تعظيم الاحتياطي النفطي والغازي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، عن خططها لزيادة الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، مؤكدة وجود اهتمام حكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد قوله إن "الجولة الخامسة المكملة أو الملحقة للجولة الخامسة التي سبق أن أعلنا عنها، تهدف لتعظيم الاحتياطي الوطني من النفط والغاز".

وأضاف أن "هذه الجولات ستركز على التراكيب الهايدروكاربونية وخصوصا الغازية، حتى يتم تعظيم الإنتاج الوطني، لسد الحاجة المحلية، وتحويل الفائض منه إلى الأسواق العالمية"، مؤكدا أن "الاستثمار الأمثل للرقع والمواقع الهايدروكاربونية سواء كانت غازية أو نفطية، هي إحدى أهداف الحكومة والوزارة لزيادة الإنتاج الوطني"، بحسب "الألمانية".

وأشار إلى أن "الشركات تعمل على تحويل المواقع التي تم تحديدها إلى حقول منتجة للنفط والغاز"، منوها إلى أن "هذه العملية تحتاج إلى وقت، لتحويل الاستكشافات إلى حقول منتجة".

ولفت إلى أن الإنتاج المتوقع أن يتحقق من الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة هي إنتاج النفط الخام بمعدل 250 ألف برميل في اليوم وإنتاج الغاز بمعدل 1000 مقمق في اليوم.