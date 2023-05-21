لاجارد: إخفاق الولايات المتحدة في سداد ديونها كارثة للاقتصاد العالمي

حثت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الساسة الأمريكيين على التوصل لحل للخلاف بشأن سقف الديون.

ونقلت "بلومبيرج" عن لاجارد القول "إذا أخفقت الولايات المتحدة في دفع ديونها سيكون تطورا كارثيا لاقتصادها وللاقتصاد العالمي بسبب حجم الاقتصاد الأمريكي، وعمق قطاعها المالي والوضع غير القابل للتنبؤ به كليا الذي تواجهه البلاد".

وقالت "لدي ثقة في المنطق السليم والحس الوطني للقادة للتوصل لاتفاق، وإلا سوف يصل الأمر لتطور سلبي للغاية".

وكان ممثلو الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي قد انسحبوا أمس الأول الجمعة من المحادثات مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن رفع سقف

الدين الأمريكي وتجنب إعلان تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة الاتحادية ستضطر إلى تأجيل سداد بعض التزاماتها المالية إذا

لم يوافق الكونجرس على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لديها في الوقت الحالي خططا للتعامل مع الموقف في حال

عدم رفع سقف الدين.