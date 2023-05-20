الاستئناف يثبت قرار رد دعوى رفعها نافالني ضد مجموعة روشيه في فرنسا

أكدت محكمة استئناف فرنسية قرارا برد دعوى صدر لمصلحة مجموعة روشيه وطعن فيه محامو أليكسي نافالني الذي قدم شكوى ضد شركة مستحضرات التجميل بتهمة "الافتراء"، كما قال محامي المعارض الروسي اليوم لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي وليام برودون إن هذا القرار الذي صدر عن محكمة الاستئناف في مدينة رين "غير مفهوم إطلاقا ويجري التفكير في الطعن فيه" مجددا.

رفع أليكسي نافالني وشقيقه أوليغ في 2019 دعوى في فرنسا بتهمة الافتراء بعدما اعتبرا أن روشيه اتهمتهما ظلما بالاحتيال في روسيا، حيث فتحت مجموعة مستحضرات التجميل مركزا في 1991.

وفتح القضاء الروسي في 2012 تحقيقا في اتهامات بالاختلاس ضد شركة "غلافبودبيسكا" المملوكة للأخوين نافالني، على حساب الفرع الروسي للمجموعة الفرنسية "ايف روشيه-فوستوك".

واستفادت المجموعة الفرنسية من هذه التحقيقات وأكدت أنها "اكتشفت مؤشرات متطابقة ومهمة إلى احتمال وجود عملية احتيال". ورفعت المجموعة التي يقع مقرها في موربيهان (غرب فرنسا) دعوى ضد مجهول للوصول إلى الملف.

واعترفت المجموعة في وقت لاحق بأنها لم تتكبد أي خسائر.

لكن ذلك لم يمنع صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام مع وقف التنفيذ في ديسمبر 2014 على أليكسي نافالني، بتهمة اختلاس أموال من الفرع الروسي لروشيه. وصدر حكم مماثل على شقيقه أوليغ لكن مع النفاذ.

وألغي وقف التنفيذ في حكم أليكسي نافالني في وقت لاحق واتهمته السلطات الروسية بانتهاك تدابير الرقابة القضائية أثناء تعافيه في ألمانيا بعدما نجا من محاولة تسميم.

وأوقف أليكسي نافالني في يناير 2021 عند عودته من برلين.

وفي نهاية مايو 2022 حُكم على نافالني أيضا في روسيا بالسجن لمدة تسعة أعوام إضافية بتهمة اختلاس مفترض لتبرعات مقدمة لمنظمات مكافحة الفساد التابعة له. وهو ينفي هذه التهم ويعتبر دوافعها سياسية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت مجموعة روشيه إنها تنتظر قرار محكمة الاستئناف في رين لإصدار رد فعل رسمي.