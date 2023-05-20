الجزائر: التكلفة الاقتصادية للزلازل تقارب 10 مليارات دولار

كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، عن أن الكلفة الاقتصادية للزلازل في بلاده تقارب 10 مليارات دولار، في حين تقدر خسائرها البشرية بستة آلاف و771 وفاة، وتضرر 1.4 مليون شخص.

وقال بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل، بمناسبة مرور 20 عاما على الزلزال المدمر الذي

ضرب ولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، إن معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لا سيما الفيضانات والزلازل

وحرائق الغابات، تجاوز 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات الـ 15 الماضية.

ولفت أن نحو 70 % من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات التي تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، مشيرا إلى أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية.

وبحسب "ألألمانية" نوه إلى أن إيمان الجزائر "يبقى راسخا وعميقا للمضي قدما نحو تعزيز التعاون العربي-الإفريقي والدولي المتعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة، للحد من الكوارث ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ، مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة".

وذكر أن الجزائر بادرت أخيرا على الصعيد القاري بإنشاء آلية إفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث

الطبيعية والاستجابة لها، قصد ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة.

وأضاف أنه يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المتواجد مقره بالجزائر، والتابع لجامعة

الدول العربية، بما يرفع إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل

التكنولوجيات المتطورة عالميا للدول العربية وتطبيقها.