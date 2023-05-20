وزير الخزانة: بريطانيا تدفع نفسها إلى التدهور الاقتصادي بالحديث عنه

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في مقال بصحيفة تليجراف، من إن بلاده تدفع نفسها إلى التدهور الاقتصادي، محذرا مما وصفه بالشعور المتزايد بالنهج السلبي الخبيث والضار.

وأضاف هانت، إن المنتقدين من اليسار واليمين الذين يقللون من شأن ببريطانيا، يجازفون بجعل الكلام نبوءة تحقق نفسها، كما أنه تحدى نفسه بشأن اتجاه البلاد، وقال "أغلب حياتي، كان التحدث عن تراجع بريطانيا شيئا يبثه بشكل عام الجناح اليساري"، ولكنه أضاف أنه كان هناك مؤخرا "قدر مساو من الحديث عن الانحطاط من جانب هؤلاء الذين اعتادوا أن يكونوا متفائلين مثلي".

ويأتي المقال بعد أيام من انتقاد أعضاء من الحزب المحافظ الحاكم بشكل علني رئيس الوزراء ريشي سوناك، وقالت شركة ستيلانتس المصنعة للسيارات إنها قد تضطر لغلق مصنعها في ايلسمير بورت في المملكة المتحدة، إلا إذا

تمكن الوزراء من إعادة التفاوض بشأن جزء رئيسي من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب "بلومبيرج".

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