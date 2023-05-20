المفوضية الأوروبية: مجموعة السبع أفضل لجنوب العالم من صفقات الصين السيئة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم ، إن الدول الغربية تشكل بديلا أفضل من الصين وروسيا لجنوب العالم، عندما يتعلق الأمر بالشراكات والتمويل.

وقالت فون دير لاين: "تبدو مبادرة الحزام والطريق (الصينية) وكأنها عرض جيد ورخيص. ولكن لدى العديد من الدول في جنوب العالم تجارب سيئة مع الصين"، مشيرة إلى مشروع البنية التحتية الهائل الذي تسعى بكين لتنفيذه وربط الصين بأفريقيا وأوراسيا عبر طرق بحرية وبرية ضخمة.

ويشير منتقدو المبادرة إلى أنها أسقطت العديد من الدول في براثن الاستدانة من الصين.

كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء مساعي الصين إلى تعزيز نفوذها الدبلوماسي والاستراتيجي في مناطق مختلفة من العالم عبر "الحزام والطريق" وقالت أوروسولا فون دير لاين في لقاء مع رؤساء دول وحكومات دول مجموعة السبع الصناعية لكبرى الديمقراطيات العالمية، في هيروشيما: "تلقت هذه الدول القروض من الصين وانتهي بها الحال وقد سقطت في براثن أزمة ديون.

وأوضحت رئيسة المفوضية أن مجموعة السبع تهيمن عندما يتعلق الأمر برأس المال الضخم، والتحول التكنولوجي، والذي يأتي معظمه من القطاع الخاص" بحسب الألمانية.

وقالت: "دورنا نزع مخاطر الاستثمارات"، مشيرة إلى ضمانات القروض وعمليات التمويل المختلط.