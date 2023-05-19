بعد تعهدات بكبح المضاربات ودعم العملة .. اليوان الصيني يصعد

سجل اليوان الصيني صعودا اليوم الجمعة، بعدما تحرك بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" لدعم العملة في أعقاب عمليات بيع أخيرة، كما تعهد بكبح المضاربات والدعوة إلى مزيد من الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية، بحسب "بلومبيرج".

وسيقوم البنك المركزي والهيئة المنظمة لصرف العملات الأجنبية، بتعزيز توجيه توقعات السوق واتخاذ إجراءات لتصحيح سلوكياته المسايرة للتقلبات الدورية وأحادية الاتجاه عند الضرورة، وفي المعاملات الخارجية، ارتفع اليوان 0.5 في المائة أمام الدولار، وسجلت، 7.0121 للدولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر.