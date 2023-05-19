مجموعة السبع تبحث فرض قيود على صناعة الألماس في روسيا

تدرس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) التعاون معا لتعقب صناعة الألماس الروسية، دون أن تصل إلى حد فرض عقوبات صريحة على هذه التجارة المربحة.

وبحسب مصادر مطلعة ومسودة بيان تهدف هذه الخطوة إلى تعقب أثر الألماس الروسي عبر الحدود، مما يمهد الطريق نحو فرض قيود على استيراده في المستقبل.

وسوف يجري زعماء مجموعة السبع مباحثات بشأن اتخاذ المزيد من ردود الفعل حيال روسيا ، وذلك خلال قمتهم اليوم الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في مسودة البيان أن زعماء مجموعة السبع يعتزمون أن يعلنوا أنهم سوف يعملون معا "لتقييد تجارة واستخدام الألماس الذي يتم تعدينه ومعالجته وانتاجه في روسيا، والتنسيق بشان اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك من خلال تقنيات التتبع".