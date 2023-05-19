أسعار النفط تتراجع وسط قوة الدولار

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، إذ قوبل التفاؤل إزاء إمكانية تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها ببيانات تضخم مرتفعة قد تنذر باتجاه البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 75.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشر سنتات أو 0.043 % إلى 71.76 دولار بحسب رويترز.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في وقت سابق من الأسبوع الجاري التأكيد على عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

ومن العوامل التي تلقي بثقلها على الأسواق استمرار بيانات التضخم المرتفعة والتعليقات المتشددة من البنوك المركزية حول العالم.

