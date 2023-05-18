الغاز الأوروبي يهبط دون 30 يورو للمرة الأولى منذ عامين

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ اليوم أدنى مستوى منذ عامين بسبب أسواق ممونة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.

وقرابة الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش تم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي اف) الذي يعد المرجع الأوروبي بنحو 29.90 يورو لكل ميجاواط في الساعة بعيد وصوله إلى 29.85 يورو لكل ميجاواط في الساعة.

ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو 2021.

وبعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في 23 شهرا، عاود الارتفاع مسجلا 30.25 يورو.

وقالت مجموعة إينرجي دنمارك "لا تزال إمدادات السوق وفيرة، ومستويات المخزونات فوق المعدل بكثير".

وتراجع سعر الغاز الأوروبي بأكثر من 60 في المائة منذ مطلع العام.

وكان قد ارتفع إلى مستويات قياسية عند 345 يورو في مارس، بعد وقت قصير على الحرب الروسية لأوكرانيا في فبراير العام الماضي.

ولا يزال السعر الذي يتراوح عند 30 يورو أكثر بمرتين عن سعر 15 يورو المسجل في 2020 عندما تسبب وباء كوفيد في إغلاق الاقتصاد العالمي وأضعف الطلب العالمي على الطاقة.