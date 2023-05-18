واحة الإعلام .. منطقة متكاملة لتغطية القمة العربية في جدة

أقامت وزارة الإعلام، واحة الإعلام، كمنطقة إعلامية متكاملة لتغطية القمة العربية الـ 32 في جدة.

وتستهدف المنطقة تقديم خدمات إعلامية متطورة لجميع الإعلاميين والزوار، علاوة على معرض مصاحب لرصد التحول الكبير الذي تشهده المملكة من خلال المشروعات الوطنية الكبرى.

وتمكن واحة الإعلام، وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية من تغطية أعمال القمة العربية، كما تتضمن عروضا مرئية تتناول المشروعات الوطنية في مختلف المجالات.

وتتضمن الواحة 4 استوديوهات تليفزيونية وإذاعية، وشاشات بث لأحداث القمة، ومنطقة للنشر والتحرير، وغرف حقن المواد وإرسالها، ومقرات لعربات البث والنقل الفضائي، وأخيرا غرفة تحكم رئيسية.