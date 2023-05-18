وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية

ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، في جدة اليوم، الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

ووفقا لـ"واس"، جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.