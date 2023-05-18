طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع أكثر من المتوقع إلى 242 ألفا

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع.

وقالت وزارة العمل اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 مايو .

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 264 ألفا في أحدث أسبوع.