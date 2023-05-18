ارتفاع صادرات المملكة من المواد الغذائية 9 % في شهر .. 1.6 مليار ريال

سجلت صادرات المملكة من المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 9 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) 2023، لتبلغ 1.6 مليار ريال، في حين لم تتجاوز 1.4 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام 2022.

ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة تنمية الصادرات السعودية انخفضت صادرات قطاع البتروكيماويات 16 في المائة في الفترة نفسها، حيث بلغت 12.1 مليار ريال، في حين سجل الشهر نفسه من العام الماضي 14.5 مليار ريال، كما انخفضت صادرات مواد البناء بنسبة 9 في المائة، حيث بلغت 1.5 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) 2023، بينما سجلت 1.7 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) 2022، كما انخفضت صادرات مواد التعبئة والتغليف بنسبة 15 في المائة، حيث سجلت 500 مليون ريال في كانون الثاني (يناير) 2023، بينما سجلت خلال الشهر نفسه من العام الماضي 600 مليون ريال.

وأظهر تقرير تنمية الصادرات بلوغ إجمالي صادرات المملكة عبر المنافذ البرية أربعة مليارات ريال خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وتصدر منفذ البطحاء قائمة المنافذ الأعلى تصديرا بنسبة 41 في المائة، يليه منفذ الحديثة بـ15 في المائة، ومنفذ الرقعي بـ10 في المائة.

ووفقا للهيئة، بلغ إجمالي الصادرات عبر الموانئ البحرية 15.5 مليار ريال، تصدرها ميناء الجبيل الصناعي بـ29 في المائة، وجمرك محافظة الجبيل بـ17 في المائة، وجمرك ميناء جدة الإسلامي بـ16 في المائة.

أما المنافذ الجوية فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات في كانون الثاني (يناير) خلالها ثلاثة مليارات ريال، تصدرها مطار الملك خالد الدولي بـ51 في المائة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ45 في المائة، ومطار الملك فهد الدولي بـ4 في المائة. وكانت أعلى خمس وجهات تصدير خلال الشهر نفسه قد استحوذت على 52 في المائة من إجمالي الصادرات لـ141 دولة، حيث تصدرتها الإمارات بـ4.8 مليار ريال، تليها الهند بـ2.8 مليار ريال، ثم الصين بـ2.4 مليار ريال، وتركيا بـ1.3 مليار ريال، والولايات المتحدة 900 مليون ريال.

وأظهر تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية بلوغ إجمالي الصادرات خلال كانون الثاني (يناير) 2023 نحو 23.6 مليار ريال، منها 5.3 مليار ريال إعادة تصدير، في حين بلغ حجم الصادرات 6.1 مليون طن منها 100 ألف طن إعادة تصدير.

وتصدرت البتروكيماويات أهم القطاعات والمنتجات المصدرة بـ12.1 مليار ريال، والمنتجات الغذائية 1.6 مليار ريال، ومواد البناء 1.5 مليار ريال، والتعبئة والتغليف 500 مليون ريال.