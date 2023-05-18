العسكر: الإعلام الوطني تتنازعه المصالح والأولويات .. وإعلامنا السعودي وطني في رؤيته

أكد الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر الاستاذ بقسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الإعلام الوطني الذي تنظمه الكلية خلال الفترة من 21 – 22 مايو 2023م بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات أن مختلف مجالات الإعلام والاتصال تحفل اليوم بالعديد من المفاهيم المتباينة حول ملكية وسائل الإعلام وأدوارها وقيمها المهنية، وهو ما ينعكس بشل مباشر على الدور الوطني لوسائل الإعلام.

ويشير العسكر إلى أن بعض الممارسات الإعلامية في الدول النامية تنزع إلى العمل وفق مقتضيات السوق لتلبية رغبات الجماهير على حساب الأولويات الوطنية، مع انشغال بعض الممارسات الإعلامية، في الدول نفسها بالعمل الدعائي الذي يتوهم القائمون عليه أنهم بذلك يحققون الصالح العام، دون اعتبار لما تفرضه المتغيرات الاتصالية والأدوار المهنية من ضرورة المزاوجة بين تطلعات الجماهير ومقتضيات الدور الوطني لوسائل الإعلام.

ولفت العسكر أنه على الرغم من تداعي وسائل الإعلام على مختلف ملكيتها وتوجهاتها، خلال أوقات الأزمات والتهديدات الخارجية، للاتحاد ضمن منظومة الرؤية الوطنية، إلا أن هذا الواقع غير كاف للقطع بتبلور الإعلام الوطني، حيث ما تلبث مواقف وأولويات كل أو بعض وسائل الإعلام أن تتبدل بعد انجلاء الأزمات واستقرار الأوضاع.

وعلى الرغم مما يراه العسكر من بروز العديد من الإشكالات في الممارسات الوطنية لوسائل الإعلام عبر العالم إلا أنه يعتقد أن وسائل الإعلام السعودية حرصت منذ نشأتها على القيام بدور وطني مهم، خاصة لمواجهة التحديات التي مرت بها المملكة خلال تاريخها بفعل التداعيات الإقليمية والدولية.

وشدد العسكر على ضرورة مراجعة وتقويم الممارسات والتشريعات الإعلامية في المملكة، بما يضمن إسهام الممارسات الإعلامية في تهيئة البيئة المحلية معرفيا وسلوكياً لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها.