الأسهم السعودية تحافظ على متوسط 20 يوما بدعم «القيادية» .. أكثر استعدادا للمسار الإيجابي

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد ثلاث جلسات خاسرة لتغلق عند 11277 نقطة رابحة 71 نقطة بنحو 0.64 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 12 نقطة، ما يعادل 0.85 في المائة إلى 1517 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم معظم القطاعات والأسهم، ومساهمة أكبر من الشركات القيادية. واستطاعت السوق الحفاظ على مستويات 11230 نقطة التي تمثل متوسط 20 يوما، ما يجعلها من ناحية فنية أكثر استعدادا لتحقيق أداء إيجابي خلال الجلسات المقبلة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11201 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11187 فاقدة 0.17 في المائة، بينما الأعلى عند 11277 نقطة، التي أغلق عندها في نهاية الجلسة رابحا 71 نقطة بنحو 0.64 في المائة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بواقع 882 مليونا، لتصل إلى ستة مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 37 مليونا إلى 204 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 11 في المائة لتصل إلى 389 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 4.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 0.85 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بـ0.81 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بـ2.35 في المائة، ثم "التأمين" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" 1.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 18 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 12 في المائة، ما يمثل 723 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 8 في المائة بنحو 483 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "شاكر" بنحو 9.83 في المائة ليبلغ 26.25 ريال، يليه "أسيج" بـ5.81 في المائة ليصل إلى 14.94 ريال، وحل ثالثا سهم "التعاونية" 5.20 في المائة، حيث أغلق عند 117.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "التموين" بواقع 7.37 في المائة، ليغلق عند 88 ريالا، يليه "الأصيل" بـ2.71 في المائة إلى 46.70 ريال، وحل ثالثا سهم "مسك" بمقدار 2.58 في المائة ليقفل عند 15.08 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "السعودية الألماني الصحية" بقيمة 314 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 262 مليون ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بـ229 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية