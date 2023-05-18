«نمو» ترتفع 182 نقطة بتداولات قيمتها 24 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 182 نقطة بنحو 0.88 في المائة لتغلق عند 20864 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 59 في المائة ما يعادل 35 مليونا إلى 24 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 112 ألفا لتبلغ 570 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2.2 ألف صفقة متراجعة 317 صفقة بمقدار 12 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "بلدي" بنحو 13 في المائة ليبلغ 165 ريالا، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ12 في المائة ليصل إلى 787 ريالا، وحل ثالثا سهم "نسيج" 7.1 في المائة، حيث أغلق عند 75 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "برغرايززر" بواقع 7.3 في المائة ليغلق عند 75 ريالا، يليه "المركز الآلي" بـ6.6 في المائة إلى 74 ريالا، وحل ثالثا سهم "تدوير" بمقدار 5.2 في المائة مقفلا عند 7.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 9.7 مليون ريال، ثم "تدوير" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "بلدي" بمبلغ 1.4 مليون ريال.