روسيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب .. وأوكرانيا ترحب بالقرار

أكدت روسيا اليوم تقارير تفيد بأن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قد جرى تمديده لمدة شهرين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج لكنها أضافت أن تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق "لم يتغير".

من جانبه، قال مسؤول أوكراني إن أوكرانيا ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مضيفا أنه لا يجب السماح لروسيا بإفساد الاتفاق وعليها أن تتوقف عن استخدام الغذاء "كسلاح ووسيلة للابتزاز"، بحسب "رويترز".

وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك "نرحب باستمرار المبادرة لكن نؤكد على أنها يجب أن تعمل بكفاءة".