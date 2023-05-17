انخفاض أرباح "متطورة" في الربع الأول 28% إلى 22 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر ) (الربع الأول)
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الايرادات
|25.35
|34.44
|-26.39
|24.55
|3.26
|اجمالي الربح (الخسارة)
|25.35
|34.44
|-26.39
|24.55
|3.26
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|22.57
|31
|-27.19
|21.79
|3.58
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|22.07
|30.94
|-28.67
|19.85
|11.18
|اجمالي الدخل الشامل
|23.4
|30.04
|-22.1
|-3.35
|-
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|924.58
|967.97
|-4.48
|ربحية (خسارة) السهم
|0.37
|0.52
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
|يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الاسباب التالية:
• انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
• انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة.
• ارتفاع الزكاة التقديرية.
على الرغم من:
• ارتفاع المكاسب غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
|يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
|يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الاسباب التالية:
• ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.
• ارتفاع الربح المحقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• انخفاض الزكاة التقديرية.
على الرغم من:
• انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
• انخفاض المكاسب غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
• ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
|طبيعة رأي مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي
|لا يوجد
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|لا يوجد
|معلومات اضافية
|-بلغت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة 13.6 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة ب 29.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض 54%.
-تم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 25 يناير 2023م.
-قامت الشركة بعمل تغييرات في المراكز الاستثمارية واعادة بناء المحفظة الاستثمارية والدخول في عدد من الفرص الاستثمارية لتعويض النقص الحاصل من انخفاض ارباح الشركات الزميلة حيث حققت من هذه التغييرات ارباح تقدر ب 9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م.
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