انخفاض أرباح "متطورة" في الربع الأول 28% إلى 22 مليون ريال

-تم تعديل ربحية السهم بعد زيادة رأس مال الشركة والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في 25 يناير 2023م.

-قامت الشركة بعمل تغييرات في المراكز الاستثمارية واعادة بناء المحفظة الاستثمارية والدخول في عدد من الفرص الاستثمارية لتعويض النقص الحاصل من انخفاض ارباح الشركات الزميلة حيث حققت من هذه التغييرات ارباح تقدر ب 9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2023م.